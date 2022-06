Altafini: “Il prossimo campionato sarà bruttissimo perché…”

C'è grande attesa per la Serie A 2022-23 che sarà sicuramente condizionata dalla lunga sosta per il Mondiale. Nonostante questo gli appassionati fremono per vedere tornare protagonista il calcio in Italia. Eppure, c'è chi pensa che la prossima stagione non sarà poi così divertente. Parliamo di José Altafini che a Radio Kiss Kiss ha detto la sua sul tema.