Alvarez punisce il Torino al 93′ e il Sassuolo sorride

Il Sassuolo passa in casa del Torino con una rete nei minuti di recupero. Grossa disattenzione della difesa granata punita da Alvarez, da poco subentrato, che di testa ha colpito. Gara bloccata per quasi tutti i 90' con poche occasioni da gol e una rete annullata nel primo tempo a Lazaro per fuotigioco (giusto) di Vlasic. Milinkovic para su Frattesi e nella ripresa solo qualche conclusione dalla distanza prima della rete di Alvarez che decide il match sfruttando una indecisione del difensore granata Buongiorno.