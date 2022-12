Amichevole, doppietta Arslan e l’Udinese batte la Cremonese 3-1

Amichevole allo Zini tra la Cremonese e l'Udinese. A vincere sono stati i friulani 3-1. Ultimo test amichevole per gli uomini di mister Sottil prima della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l’Empoli. Formazione tipo dei bianconeri con Udogie che torna titolare sulla fascia sinistra. Partita di grande intensità fin dai primissimi minuti. Prima occasione per i padroni di casa al 4’: Tsadjout in area calcia un rasoterra insidioso ma Silvestri reattivo respinge a lato. I bianconeri reagiscono subito con Pereyra che recupera palla a centrocampo e, dopo una bella combinazione con i suoi compagni d’attacco, calcia con un sinistro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Carnesecchi. Sul ribaltamento di fronte ancora Tsadjout che impensierisce il numero 1 friulano che è bravo a deviare in angolo. La sfortunata deviazione di Beto al 12’ sulla punizione di Milanese spiazza Silvestri e regala il vantaggio ai padroni di casa. L’Udinese reagisce subito e Pereyra, dopo il duetto con Udogie, impegna subito Carnesecchi. Il pareggio arriva al 14’ sulla conclusione di Arslan, dopo una bellissima azione corale: Pereyra crossa in mezzo, tacco di Success per Beto che intelligentemente libera lo stesso Arslan con un tocco di prima che di destro trova il gol dell’1-1. È la partita di Arslan che trova il suo secondo gol dell’incontro superando con un bel dribbling Sernicola e la sua conclusione di destro deviata spiazza ancora una volta Carnesecchi. Passa un solo minuto e Udogie, servito benissimo da Arslan, impegna il portiere avversario che devia in angolo. Azione bellissima di Success al 23’ che dribbla in area di rigore due giocatori avversari, serve in mezzo Lovric che non riesce a colpire bene il pallone e bianconeri vicinissimi al 3-1. Sugli sviluppi del calcio d’angolo alla mezzora, il colpo di reni di Silvestri, su un’altra sfortunata deviazione dei suoi compagni, nega il gol del pareggio alla squadra di casa. La gran palla di Success al 33’ per Beto porta invece l’Udinese sul 3-1, con l’esterno destro di prima intenzione del portoghese che infila Carnesecchi. Arslan vicinissimo alla tripletta due minuti più tardi, ma colpisce male il pallone ricevuto all’altezza del dischetto del rigore. Al 39’ Success recupera l’ennesimo pallone al limite dell’area avversaria, serve in profondità Beto ma questa volta il suo tiro ad incrociare viene intercettato dal reattivo Carnesecchi. Il primo tempo termina senza particolari azioni da gol da entrambe le parti.