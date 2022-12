Amichevole, il Lecce ne fa nove al Parabita. Tripletta di Ceesay

Il Lecce ha iniziato da diversi giorni la ripresa degli allenamenti. Oggi i giallorossi in campo al mattino all’Acaya per una seduta d’allenamento suddivisi in due gruppi. Nel pomeriggio alle 15 è iniziato un allenamento congiunto all’Heffort Sport Village di Parabita con la formazione dell’ASD Soccer Dream Parabita che milita in prima categoria. Il tecnico Marco Baroni non ha utilizzato i titolari mandando in campo molti Primavera. Per la cronaca, la partita è finita 9-1 per il Lecce.