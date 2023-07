Amichevole, l’Inter ne fa 10 alla Pergolettese. Poker Lautaro

Tanta Inter, anzi tantissima Inter. I nerazzurri, nella seconda amichevole della stagione, si sono imposti per 10-0 contro la Pergolettese, squadra che milita in Serie C. Ad Appiano Gentile i nerazzurri sono scesi in campo con due squadre diverse, una per tempo. I primi 45 minuti hanno visto la squadra di Simone Inzaghi vincere per 4-0. Nella ripresa altre sei reti, con uno scatenato Lautaro, autore di quattro gol.

La seconda uscita dei nerazzurri coincide con l’esordio dal primo minuto del neo acquisto Thuram che viene schierato in attacco in coppia con Correa. Centrocampo con in mezzo Sensi e ai lati Barella e Calhanoglu. Sugli esterni Dumfries e Gosens. In difesa al centro De Vrij, braccetto sinistro Bastoni e Bisseck quello destro. In porta Stankovic. L’Inter approccia positivamente il match imponendo fin dai primi minuti il proprio ritmo. Il primo a cercare la porta avversaria è Gosens che nei primi tre minuti ci prova due volte, non trovando però il guizzo vincente. Sensi poco dopo cerca e trova Thuram con cui triangola e di destro conclude dal limite, trovando la pronta risposta di Soncin. Al 13’ primo tentativo di Thuram che viene però disturbato sul più bello dopo un cross di Bisseck. Passano pochi secondi ed è Calhanoglu con il suo classico tentativo dal limite a provare la conclusione, ma l’estremo difensore ospite blocca la sfera. Nulla può però al 19’ quando Bastoni di tacco devia la palla dal corner servendo Correa che di testa da pochi passi non sbaglia. Inter in vantaggio. Dopo il gol che ha sbloccato il match i nerazzurri dominano con un intenso moto perpetuo. Tre minuti dopo è Bastoni di testa a realizzare la rete del 2-0, sempre sugli sviluppi di un corner. Al 31’ Calhanoglu dai 25 metri trova la conclusione perfetta che va ad insaccarsi in rete. Prima della fine dei primi 45 minuti Dumfries di testa sale in cielo e realizza il gol del 4-0 dopo un bel cross di Gosens dalla sinistra.