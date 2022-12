Amichevoli, Juventus chiude anno con un pareggio. Contro lo Standard Liegi è 1-1

Finisce con un pareggio casalingo il 2022 della Juve, che si congeda dal pubblico dell'Allianz Stadium con un 1-1 contro lo Standard Liegi. I bianconeri si presentano davanti al pubblico dell'Allianz con molti titolari in campo: dopotutto, fra meno di una settimana si torna a fare sul serio in campionato. Gioca dall'inizio anche Aké, che fa vedere buone cose sull'esterno destro, a conferma di come il suo infortunio possa essere messo davvero alle spalle. Ci pensa subito Milik a scaldare i guantoni del portiere dello Standard, dopo soli 2 minuti di gioco. Ne passano altrettanti e stavola è Kean ad andare vicino a coronare una bellissima azione di squadra sul fronte sinistro, orchestrata da Miretti e Kostic, palla alta. Sempre Moise, all'ottavo, conclude in porta un'iniziativa di Aké, ma c'è la bandierina alzata: offside. I belgi sono già in campo da qualche giorno: il 23 hanno giocato in Pro League, in cui sono al momento sesti, contro il Gent. La loro condizione dunque si fa sentire: due sono gli squilli, il palo di Balikwisha che stampa una bella conclusione sul montante al 23' e soprattutto il gol, o meglio la sfortunata autorete di Danilo, che su azione di punizione porta in vantaggio gli ospiti poco dopo la mzz'ora.

Reazione La reazione bianconera è immediata: appena dopo la rete dello Standard, Miretti stampa sul palo un collo pieno da buona posizione. Non arrivano però altri pericoli dalle parti del portiere belga e la Juve conclude il primo tempo in svantaggio. Si cambia non solo effettivi in campo (praticamente tutti eccetto Miretti e Aké) ma anche atteggiamento. La Juve riparte forte per ribaltarla, Al minuto 53 Miretti prova a pennellarla dal limite, su punizione ma non trova la porta. Due minuti dopo Dussenne rifila un pestone in area a Compagnon: è calcio di rigore, che Soulé trasforma con una perfetta esecuzione. Uno a uno e partita che diventa ancora più divertente: la Juve alla ricerca del gol per chiudere al meglio il 2022, lo Standard che corre per provare a portare a casa un successo di prestigio. I bianconeri, oggi in campo con il kit Third, la mettono sul piano dell'atletica ma non tralasciano l'aspetto tecnico: un bel gioco di gambe di Soulé al 75' meriterebbe miglior sorte ma la conclusione, sporcata, finisce preda del portiere ospite. Gli ultimi minuti della partita vedono un bel forcing dei bianconeri, vicini al gol con Gatti di testa su azione da calcio d'angolo all'88'. Il punteggio non si sblocca più: il match termina in parità e da adesso si pensa di nuovo solo al campionato. Ci vediamo nel 2023 a Cremona.