Amichevoli, l’Atalanta batte il Como cade il Verona

Nella ripresa ancora Zapata pericoloso con un’azione caparbia, poi è Musso con un bel riflesso a stoppare la conclusione di Cerri al 63’. La partita si sblocca al 66’ con un imperioso colpo di testa di Palomino sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio al 69’ al termine di un’azione manovrata con Zapata che appoggia a Ederson per il piazzato del 2-0. Nel finale Como pericoloso con un diagonale di Kerrigan. Il 3-0 all’88’: bel cross di Lammers per la conclusione al volo di Zortea che chiude bene sul secondo palo. All’89’ arriva anche il quarto gol con Lammers che si libera bene in area e conclude in rete per il 4-0 finale.