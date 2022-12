Amichevoli, Milan perde 3-0 contro il Psv nell’ultimo test del 2022

Milan sconfitto nettamente dal Psv al Philips Stadion. Gli olandesi vincono 3-0 nell'ultimo test amichevole dell'anno dei rossoneri di Pioli. In avvio Vertessen si divora il gol, ma il vantaggio per il Psv Eindhoven lo segna Til di testa. Al 21' arriva il bis firmato da Madueke che poi, a inizio ripresa, trova anche la doppietta che vale il definitivo 3-0. Problemi a una spalla nel recupero per Ballo-Touré. Per il Milan prossimo impegno sarà contro la Salernitana per la prima partita della Serie A del 2023.