Apre Vlahovic la chiude Milik: la Juve batte lo Spezia. Napoli fermato dal Lecce al Maradona

La Juventus con tanta sofferenza ha avuto la meglio all'Allianz Stadium sullo Spezia che ha perso con il punteggio di 2-0. Bianconeri meglio nel primo tempo subito in vantaggio grazie a un calcio di punizione di Vlahovic. La squadra di Allegri crea ma non incide, lo Spezia non demorde e mette in difficoltà i bianconeri. Szczesny ko per un problema alla caviglia: entra Perin. Anche Paredes allo Stadium. Nella ripresa Spezia molto vivo che è arrivato diverse volte dalla parti di Perin ma sempre con scarsa lucidità nell'ultimo passaggio. Nel finale è arrivato il gol di Milik.