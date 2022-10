Arbitri, debutto in A positivo di Perenzoni che porta a casa un pallone speciale

L'arbitro roveretano Daniele Perenzoni ha debuttato in serie A dirigendo Monza-Spezia, dopo appena tre turni in B

Un arbitro trentino in Serie A. E' il secondo fischietto che arbitra nel massimo campionato. L' arbitro roveretano Daniele Perenzoni, al suo debutto, ha diretto Monza-Spezia finita 2-0 per i padroni di casa ma a vincere è stato anche il direttore di gara che ha gestito bene la partita.

"Sono venuti tutti quelli della mia sezione, i miei genitori, mia sorella, la mia morosa... tutti quelli che hanno tifato per me", ci racconta. Le loro firme sul pallone della gara sono lì a ricordare un esordio da record: Perenzoni ha diretto una partita nella massima serie dopo appena tre turni in B. E racconta l'emozione del primo VAR per un rigore concesso e poi annullato ai microfoni del TG3 Trentino-Alto Adige.