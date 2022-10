Arnautovic e Ferguson stendono il Lecce: prima vittoria per Thiago Motta col Bologna

Nell0'unico match delle 15, arriva la seconda vittoria del Bologna in questo campionato: i rossoblù stendono 2-0 il Lecce, decidono le reti di Marko Arnautovic e Lewis Ferguson, su rigore e di testa, entrambe nel primo tempo. È il primo successo in Serie A da allenatore del Bologna per Thiago Motta, che porta a casa tre punti e forse li deve moltiplicare per due: se la classifica dei felsinei dice che l'obiettivo è la salvezza, lo scontro diretto vinto oggi è di quelli che proietta Arnautovic e compagni un po' più lontani dalla zona rossa.