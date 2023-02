Asamoah: “Scudetto già al Napoli? Se cade è difficile rialzarsi e l’Inter…”

Grande esperienza in Italia per l'ex anche di Inter e Juventus.

Kwadwo Asamoah, ex storico terzino sinistro anche di Juventus e Inter, ha avuto modo di parlare a Radio CRC a proposito del campionato italiano e della lotta per lo scudetto che vede il Napoli volare in classifica con un ampio margine sui nerazzurri, secondi.