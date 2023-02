Atalanta, annunciata nascita della squadra per calciatori con disabilità

Un passo importante, per il club bergamasco, molto attivo nell'opera di sensibilizzazione sui problemi legati alla disabilità e nella condivisione di valori fondamentali quali l'inclusione e il rispetto delle diversità.

E, nei progetti futuri, è prevista anche la partecipazione al Torneo di Calcio Paralimpico e Sperimentale organizzato da FIGC e DCPS: "Il nostro desiderio è senza dubbio questo, ma ufficializzeremo il tutto nel momento in cui saremo certi di essere pronti", ci ha detto Elisa Persico, responsabile della comunicazione dell'Atalanta.

Gli staff educativi e tecnici di Atalanta e Nembrese affiancheranno e accompagneranno la squadra in tutte le sue attività. Alla presentazione del progetto "Atalanta for Special" erano presenti Umberto Marino (direttore generale Atalanta, in primo piano a destra nella foto grande), Giuseppe Amico (presidente Nembrese 1913) e, alle loro spalle (da sinistra a destra), Gianmario Lesmo (Nembrese), Luca Pala, Lucia Castelli e Donato Cacciavillani (staff Atalanta), Davide Zenoni e Gabriele Birolini (Nembrese).