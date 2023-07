L'esterno è pronto a dare il massimo per l'Atalanta: corsa, assist e gol come piace a mister Gasperini.

Si è calato pienamente nella parte Mitchel Bakker , esterno sinistro dell' Atalanta . Il neo arrivato in casa Dea ha parlato a DAZN tra primi allenamenti con la nuova squadra e qualche "promessa" in vista della prossima stagione.

"L'Atalanta è una squadra forte e ho sentito subito un certo feeling con la piazza per questo ho scelto di venire. Nella mia posizione è importante avere un'ottima condizione fisica. Devo essere in grado di correre avanti e indietro per 90 minuti. Gasperini mi ha detto che devo migliorare su questo ed è qualcosa di nuovo per me", ha detto il giocatore.