Atalanta, Boga: “Cremona campo difficile e successo importante”

Jeremie Boga ha commentato il successo della sua Atalanta a Cremona: "Sapevamo che non era una partita facile. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene con gioco lento e poche occasioni da rete. Nella ripresa con più energia e spinta la vittoria è arrivata. Successo importante e questa vittoria mette pressione alle nostre rivali ma importante per noi è vincere quante più partite possibili. La società ha fatto la differenza a gennaio resistendo alle offerte e dimostrando di avere fiducia in me. Io ho ripagato sul campo la loro fiducia. In ogni partita metto in campo la mia forza per aiutare la squadra e mi sono adattato a giocare anche in altri posti del reparto offensivo".