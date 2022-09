Squadre in campo alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Scendono in campo Atalanta-Cremonese per il lunch match delle 12:30 valido per la sesta giornata di campionato. Gasperini e Alvini hanno fatto le loro scelte annunciando le formazioni ufficiali. Alcune sorprese in campo tra nerazzurri e ospiti.

Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali

Come detto, sono state annunciate le scelte ufficiali di Atalanta-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. I bergamaschi cercano altri punti per tenere la testa della classifica, la Cremonese invece cerca la prima vittoria stagionale, dopo 4 sconfitte ed un pareggio.

In attacco, Gasp sceglie Muriel con Lookman. Recuperato dopo i dubbi Demiral in difesa. C'è Malinoviskyi sulla trequarti. Confermati per gli ospiti Okereke-Dessers in attacco.

Di seguito le squadre nel dettaglio:

ATALANTA: Musso – Toloi, Demiral, Okoli – Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy – Malinovskyi – Lookman, Muriel.

CREMONESE: Radu – Aiwu, Chiriches, Lochoshvili – Sernicola, Meite, Escalante, Pickel, Valeri – Okereke, Dessers.