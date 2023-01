Atalanta, De Roon ammette: “In Italia niente di più bello che battere la Juventus”

E guai a parlare di testa libera per la Dea: "Mai. Hanno la furbizia di saperti aspettare, si abbassano e ti lasciano giocare. Non a caso spesso vincono, come si dice?, di corto muso: se non li attacchi bene, in contropiede ti ammazzano. Ma ora l’Atalanta è più concreta, equilibrata: dobbiamo saperli rispettare, ma senza aver paura di continuare a cercare il nostro gioco, per vincere. Si può giocare per vincere senza essere presuntuosi, no?".