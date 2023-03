Atalanta, De Roon: “Crediamo di poter andare in Champions League”

Il calciatore dell'Atalanta Marten De Roon, autore del gol del pareggio nerazzurro questa sera contro l'Empoli, ha parlato al termine del match vinto in rimonta:"Non si può dire che stiamo giocando male anche se è un periodo in cui stiamo faticando a fare gol. E infatti anche stasera tutto si è complicato dopo un grande primo tempo dove abbiamo sprecato tante occasioni. Allo svantaggio non ci potevo credere. Noi conosciamo il gioco di Gasp, oggi c'era grande qualità con Muriel e Zapata. Io sono felice di aver sbloccato la partita ma soprattutto per il pubblico ma anche per aver fatto primo gol. Adesso guardiamo avanti e alla Champions League ci crediamo. Dobbiamo tranquillizzare tutti, finalmente è la prima vittoria, ora c’è la sosta ma dobbiamo continuare a giocare bene se vogliamo la Champions, si conquista partita per partita".