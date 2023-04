Atalanta, De Roon: “Non siamo mai stati in partita oggi”

Il calciatore dell'Atalanta, Martin De Roon ha commentato la sconfitta contro il Bologna in casa: "Nel primo tempo abbiamo creato tre occasioni ma poi ci siamo smarriti. Nella ripresa fatto poco. Queste partite sono difficili e sapevamo che era una battaglia contro il Bologna. Nella ripresa noi statici e siamo delusi davvero per aver subito i due gol dal Bologna e perso la partita. Non siamo stati abbastanza aggressivi e poi si fa fatica a mettere in difficoltà gli avversari visto che il Bologna negli spazi è molto bravo. Non siamo mai stati in partita oggi purtroppo".