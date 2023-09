Atalanta, De Roon: “Presi dal panico, sono deluso del risultato”

Pesante sconfitta per l'Atalanta che, allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, perde per 3-2 contro la Fiorentina al termine di una gara molto equilibrata. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marten De Roon non nasconde la propria delusione per l'epilogo della gara contro la squadra di Vincenzo Italiano. "Sono molto deluso. L'abbiamo complicata con i nostri errori, avevamo iniziato bene con la prima mezz'ora dominando i contrasti. Poi non so come abbiamo fatto a prendere quel gol e abbiamo avuto un po' di panico" - ha spiegato il centrocampista dell'Atalanta, autore di due assist per i due gol dell'Atalanta firmati Koopmeiners e Lookman.

Atalanta, De Roon: "Partita compromessa dai nostri errori, abbiamo avuto panico"

Dopo Gian Piero Gasperini (che non ha nascosto la propria delusione nel post-gara di Fiorentina-Atalanta, qui tutti i dettagli), anche Marten De Roon - intervenuto ai microfoni di DAZN - ha espresso la sua insoddisfazione per la gara di Firenze. "Come sto? Mi sento molto deluso, i due assist non contano niente se non vinci la partita. L'abbiamo complicata con i nostri errori, avevamo iniziato bene con la prima mezz'ora dominando i contrasti. Poi non so come abbiamo fatto a prendere quel gol e abbiamo avuto un po' di panico. Meno male che c'è stato l'intervallo, dopo il pareggio ci siamo abbassati troppo per poi complicarci nuovamente la vita. Negli ultimi minuti può succedere di tutto ma dovevamo gestirla meglio. Abbiamo messo anche tre giocatori freschi ma c'è mancato il coraggio per attaccare. Correre senza palla è più faticoso" - ha concluso il centrocampista olandese dell'Atalanta, tra i migliori in campo nella sfida contro la Fiorentina ma uscito sconfitto nel duello contro il club viola.