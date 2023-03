Atalanta, Djimsiti: “Dietro al Napoli equilibrio. La Dea vale l’Europa”

Le parole del difensore nerazzurro.

Redazione ITASportPress

Tornato dopo varie sfortune fisiche a dare una mano alla sua Atalanta, Berat Djimsiti, difensore della Dea, ha parlato a Tuttosport tra campionato, condizione e ambizioni per il finale di stagione.

Sul suo momento e il ritorno dopo l'infortunio: "Nelle prime due gare ho giocato titolare e poi mi sono rotto il perone con il Milan, in quel contatto con Origi. Quando sono tornato a disposizione c’erano compagni che stavano facendo bene e non è che automaticamente, quando uno ritorna a disposizione, deve ricominciare a giocare da titolare. Chi scende in campo lo decide il mister in base al lavoro settimanale, è sempre stato così con lui ed è un bene", ha spiegato il difensore.

"Tutti sono considerati e possono avere occasioni per essere protagonisti. Personalmente sono stato sfortunato in quel contatto con Origi, già l’anno scorso ero incappato in due fratture al braccio e poi alla spalle".

Sulla Serie A e la corsa ai posti che valgono l'Europa: "Non sono minimamente preoccupato. Conosco i giocatori e la società, il campionato quest’anno è molto difficile e a parte il Napoli ci sono tante partite equilibrate, con sorprese come l’ultima che vince contro chi lotta ai vertici. Sono fiducioso, abbiamo vissuto altre volte periodi come questo e dobbiamo solo pensare a lavorare forte".

E ancora: "Se questa squadra vale un posto in Europa? Penso di si, l’Atalanta vale un posto in Europa. Lo abbiamo visto in alcuni momenti della stagione, altre volte meno ma la qualità c’è e dobbiamo solo pensare a finire bene, dando tutto. Ci è mancata la continuità, dobbiamo trovarla e cambiare un po’ la tendenza", ha detto Djimsiti.