Atalanta e Udinese finisce senza gol

L'Atalanta frenata dall'Udinese al Gewiss Stadium. A Bergamo finisce in parità con il risultato di 0-0. Bergamaschi che dunque rallentano ancora nella loro corsa per la zona Champions League dopo i due ko consecutivi contro Lecce e Milan e perdono anche Zappacosta e Koopmeiners per problemi muscolari. Buon punto esterno invece per gli uomini di Sottil ringrazia il suo portiere Silvestri, splendido nel funale, ma che resta a secco di vittorie dallo scorso 22 gennaio quando arrivarono i tre punti contro la Sampdoria.