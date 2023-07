Atalanta, ecco Bakker dal Bayer Leverkusen

Nell’estate del 2019 si trasferisce al Paris Saint Germain: in Francia disputa due stagioni totalizzando 45 presenze complessive, comprese 10 partite in Champions League tutte nell’edizione 2020/21, vincendo un campionato, due coppe di Francia, una coppa di Lega e una Supercoppa.

Quindi, dal 2021 fino alla scorsa stagione, l’esperienza in Germania al Bayer Leverkusen con all’attivo 70 partite, impreziosite da 5 gol e 7 assist. Con la maglia del Bayer gioca sia in Champions League che in due edizioni di Europa League. E proprio in occasione della prima partecipazione nel 2021/22, incrocia i colori nerazzurri negli ottavi di finale.