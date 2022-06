Atalanta, ecco le maglie per la prossima stagione

Nuove maglie home e away per la Dea.

L' Atalanta è pronta alla prossima annata di calcio e lo conferma annunciando le maglie della prossima stagione 2022-23. Presentati i kit home e away per la squadra di Gasperini.

Per quanto riguarda la nuova prima divisa, ecco le classiche bande verticali nere alternate a bande azzurre. Anche gli sponsor sono gli stessi già visti nello scorso campionato: Joma e Plus500. "Potente, come la passione per questi colori. La nostra nuova maglia", si legge sui profili social del club e sul sito ufficiale.

Per quanto concerne la divisa away, invece: "Veloce, la più veloce. La nostra nuova maglia da trasferta", il commento della società. In questo caso domina il bianco ma non sono più presenti le sottili strisce verticali nere e azzurre. Le strisce sono infatti state rimosse, per cui la maglia appare uniforme tranne che per i bordi delle maniche e il colletto, che saranno nerazzurri a richiamare i colori della società.