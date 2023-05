Il giocatore della Dea premiato come MVP del mese di aprile.

"È il centrocampista brasiliano Ederson Dos Santos il giocatore più votato del mese di Aprile. Ederson è alla sua prima stagione in nerazzurro ed anche al suo primo Player of the Month. I tifosi nerazzurri lo hanno votato attraverso la app ItalianOptic, partner dell’iniziativa, che lo ha quindi premiato", si legge sul canale ufficiale su Youtube dell'Atalanta.