Atalanta, emergenza infortuni: col Napoli recuperato solo Zapata

L'Atalanta sta affrontanto un momento di piena emergenza infortuni, seppur con un'unica nota lieta, ovvero il rientro di Duvan Zapata in vista della sfida contro il Napoli. Il colombiano ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e sembra ormai essersi lasciato alle spalle la lesione alla coscia destra che lo ha tenuto fuori nelle ultime 3 settimane.

Saranno invece da valutare fino all'ultimo le condizioni di Palomino e Scalvini, il tecnico Gasperini spera di recuperarne almeno uno anche se le sensazioni non sono delle migliori. Non saranno della sfida contro il Napoli neanche Hateboer, alle prese con la rottura del crociato, il centrocampista olandese Koopmeiners reduce dalla lesione al bicipite femorale, ma con la clamorosa possibilità di un recupero lampo per la sfida del Maradona. Infine sarà out anche Zappacosta alle prese con un problema all'adduttore accusato nel riscaldamento del match contro l'Udinese.