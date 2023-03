Atalanta, Gasperini: “A Napoli con lo spirito giusto”

Per l'Atalanta domani match molto impegnativo contro la capolista Napoli. Oggi il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha presentato il match in conferenza stampa: "Non è mia filosofia dire che non abbiamo niente da perdere. Siamo obbligati a cercare di fare punti su tutti i campi, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che certamente vincerà il campionato visto il margine così ampio sulle altre, ma proprio per questo abbiamo la possibilità di misurarci con squadre forti, conta per la classifica per noi e per loro, è importante fare una bella gara. A Napoli con lo spirito giusto, vogliamo fare la nostra prestazione anche se non ho a disposizione tranne Koopmeiners e Vorlicky. Abbiamo una classifica sulla quale dobbiamo contare ed essere personalmente contenti. Non giochiamo da soli, vorremo sempre fare dei gol, ma c'è anche l'avversario. Nessuno gioca più a difendersi, le partite vanno interpretate per quelli che sono i 90 minuti, ma contro chiunque. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l'Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions. Ma non scopro l’acqua calda".