Atalanta, Gasperini: “Dato tutto contro l’Udinese ma non è bastato”

Dopo lo 0-0 casalingo contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato il match della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Abbiamo dato tutto e i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano e indubbiamente è stata giocata una buona gara, non solo nel secondo tempo ma anche nel primo. Abbiamo preso la partita in mano, abbiamo avuto parecchie situazioni e anche la qualità della partita è stata buona. Ci è mancato il gol, siamo arrivati lì tante volte: abbiamo avuto tante situazioni anche aeree, ma non l'abbiamo buttata dentro. La prestazione la squadra la porta sempre a casa. Non sono affatto preoccupato anche se le ultime sei partite potrebbero far pensare questo ma nelle ultime 25 abbiamo fatto qualcosa in più. I 42 punti fatti sono 10 punti sopra una squadra come l'Udinese. Noi siamo soddisfatti".