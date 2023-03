Atalanta, Gasperini: “Fatto tante cose buone poi Kvara ha cambiato gara”

Il tecnico dell'AtalantaGian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta sul campo del Napoli: "Anche questa sera abbiamo fatto la nostra gara sbagliando qualcosa in difesa e anche sulle ripartenze. Globalmente la squadra ha tenuto bene il campo, poi dopo queste gare viaggiano sui dettagli. Stavamo pregustando la possibilità di fare risultato. Abbiamo fatto tante cose buone noi, costringendo il Napoli ad avere solo un'occasione nel primo tempo. Ci sta che loro ci possano riaggredire, noi potevamo essere più precisi ma questo è un dettaglio nel contesto di una partita che stavamo giocando bene. È stata una gara controllata dalle difese, una gara accorta, perchè i punti cominciano a pesare molto. Stavamo conducendo una gara giusta, con la Lazio avevamo subito molto meno. La bravura di Kvara ha cambiato la partita, come è giusto che sia con le grandi squadre. Potevamo fare meglio nelle ripartenze. Ho visto delle prestazioni molto importanti dei singoli, con questo spirito faremo un bel finale di campionato. Da qui alla fine del campionato dobbiamo fare meglio in casa dove giocheremo diverse gare".