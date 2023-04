Atalanta, Gasperini: “Il Torino è una squadra che ha una grossa identità”

Dopo la vittoria contro la Roma, l'Atalanta si reca sul terreno del Torino e alla vigilia del match contro i granata, il tecnico Gasperini ha presentato così la gara: “Giocando tre partite in una settimana, per tutte le squadre coinvolte, è un momento importante. Il Torino è una squadra che ha una grossa identità. Juric è un allenatore che oltre a fare risultati valorizza anche i giocatori. Sarà una partita difficile, contrastata, anche tattica. Non so quanto potrà essere bella o aperta. Entrambe le squadre giocheranno al massimo non solo per necessità di classifica. Dovremo essere bravi sull'attenzione, la concentrazione, la qualità... Avere 10 punti di vantaggio sui granata è una nota di merito per noi".