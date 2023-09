Atalanta, Gasperini: “Ottimo primo tempo, vittoria figlia delle coppe”

Il tecnico dell'Atalanta, Gasperini in conferenza stampa ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari: "Sono soddisfatto per come abbiamo giocato nel primo tempo, prestazione ottima sotto tutti gli aspetti. Penso che la squadra si è portata dietro entusiasmo e qualità dalla vittoria di giovedì in Europa League. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di calo, abbiamo sofferto un po', poi siamo usciti di nuovo nel finale. È importante ristabilire il passo nelle gare in casa. Ritrovando anche Scamacca avremo più soluzioni ancora. Fuori casa la difesa è sollecitata in maniera differente, quindi dovremo fare attenzione. Ho visto un Cagliari col Torino fare una partita gagliarda. Oggi obiettivamente abbiamo vinto giustamente, mi ha sorpreso anche per la qualità della rosa, ha una varietà di rosa sia a centrocampo che in attacco. Ranieri quello che ha fatto lo scorso anno ha fatto una grande impresa".