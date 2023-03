Atalanta, Gasperini: “Per le coppe ci siamo anche noi se invertiamo rotta”

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro l'Empoli, ha presentato il match in conferenza stampa: “L'Empoli è una squadra frizzante che gioca a calcio. Dobbiamo avere entusiasmo e la forza di reagire su tutto. Se invertiamo la rotta e creiamo una striscia positiva, i discorsi per le coppe si riaprono. Il campionato, da gennaio è molto più duro ed equilibrato, tante squadre possono togliere punti. L’Empoli, che incontreremo domani, ha vinto in trasferta contro l’Inter. Noi siamo lì, nonostante nell’ultimo periodo siano stati fatti pochi punti. Se invertiamo la rotta e creiamo un filotto positivo, ci giochiamo tutto quanto. Dodici giornate sono tante, tutti hanno da recriminare qualcosa, evidentemente l’equilibrio del campionato è veramente alto. Noi facciamo la nostra strada, con grande entusiasmo ma dobbiamo mettere in campo la voglia di stare in alto. Ci giocheremo le nostre chances".