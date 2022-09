Atalanta, Gasperini: “Primato in classifica è come quando al Giro hai la maglia rosa”

"Cremonese? Senza dubbio hanno dato un'immagine di squadra organizzata e aggressiva, ha avuto un calendario molto difficile soprattutto in trasferta. A Roma hanno fatto un'ottima gara, ma anche a Milano con l'Inter. Mi aspetto una partita difficile, dovremo adeguarci a giocare con le nostre armi e tenere una buona condizione. Tutte le gare sono difficili, dobbiamo avere anche l'entusiasmo giusto, ci sarà tanto pubblico, sarà una forza. Il risultato però va conquistato sul campo. Non bisogna fare l'errore di pensare che in qualche modo i tre punti arriveranno. Il primato per me è come quando al Giro conquisti la maglia rosa: magari non pensi sia possibile vincere ma intanto hai la maglia. C'è grande soddisfazione, cerchiamo di tenere qualche tappa. Senza coppe, durante la settimana - con più allenamenti - riesci a fare più cose, analizzare diverse situazioni. In questi primi cinque match abbiamo fatto bene, ma possiamo crescere e migliorare. Al momento è davvero troppo presto per esprimere un giudizio".