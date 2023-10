Atalanta, Gasperini: “Questa squadra è in crescita e ora sotto con l’Inter”

L'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha commentato il successo netto sul terreno dell'Empoli: "Siamo in un buon momento visto che ci sono processi di crescita evidenti della squadra. Sotto l'aspetto del gioco sono contento visto che vedo maggiore sicurezza, se proprio devo sottolineare cosa non va dico che ogni tanto commettiamo delle amnesie. Ci sono dei momenti quando abbassiamo l'attenzione che non riusciamo a giocare meglio la palla. Giocare più partite in pochi giorni, soprattutto in Europa, ti arricchisce come ritmo. Poi è chiaro che ci possono essere momenti di fatica ma sono più i vantaggi che altro". Scamacca? "Ha avuto qualche acciacco ma adesso sta recuperando, se ha continuità può crescere ancora. Oggi ha fatto due gol, preso due pali, fatto un assist ha mostrato tutto il suo potenziale. Può diventare un punto di riferimento per noi e speriamo anche per la Nazionale". Sulla di sfida di sabato in casa contro la capolista Inter, Gasperini ha risposto così: "Match complicato perchè affrontiamo i più forti del campionato. Sarà un test importante per capire realmente chi siamo e dove vogliamo andare"