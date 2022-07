Atalanta, Gasperini: “Sarà stagione di rivincita. Pronto ad andare via ma poi…”

"Che Atalanta sarà? Da battaglia, animata da spirito di rivincita. Uscire dalle coppe ci ha dato rabbia. Vedremo che squadra nascerà. Oggi sul mercato l’Atalanta è come in campo: dinamica, coraggiosa, si sbatte, non resta rintanata a Zingonia. Non ha ancora chiuso un affare, ma non ho nulla da rimproverare", le parole del mister.