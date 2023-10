Atalanta-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Gasperini e Gilardino per la sfida tra Atalanta e Genoa, gara valida per la 9^ giornata di Serie A

Al rientro dagli impegni delle nazionali, Atalanta-Genoa è una delle sfide più attese del weekend della 9^ giornata di Serie A . La sfida, è in programma per le ore 18:00 di domenica 22 ottobre.

Atalanta-Genoa, le probabili formazioni

Per la sfida contro il Genoa, Gian Piero Gasperini potrebbe rilanciare Marco Carnesecchi in porta, mentre torna Gianluca Scammacca a far coppia con Charles De Ketelaere. Gilardino invece, alle prese con gli infortuni di Mateo Retegui e Junior Messias tra gli altri, dovrebbe rilanciare Ekuban dal primo minuto in coppia con Gudmundsson in attacco.