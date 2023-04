Atalanta, infortunio per Lookman: out contro la Fiorentina

Tegola per mister Gasperini che perde l'attaccante per la sfida contro la Fiorentina. Da comprendere le tempistiche per la ripresa.

Problemi in casa Atalanta in vista della sfida di campionato della 30esima giornata contro la Fiorentina. Mister Gasperini non potrà contare su Ademola Lookman. Dopo i primi accertamenti a cui è stato sottoposto causa risentimento muscolare, per il calciatore sono stati evidenziati postumi distrattivi nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro.

Un'assenza piuttosto importante visti i numeri del calciatore nerazzurro in questa stagione. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti clinici per comprendere se lo stop sarà più lungo di una sola giornata e quali saranno le reali tempistiche per la ripresa.

Per la Dea, quindi, possibile impiego nel reparto avanzato di Muriel, Boga e del centravanti danese Hojlund. I nerazzurri sono a caccia di tre punti preziosi che potrebbero essere utili alla rincorsa all'Europa che conta. Staremo a vedere come se la caveranno lunedì sera, 17 aprile, nonostante la pesante assenza e soprattutto vista la strepitosa forma della Viola capace di mettere in fila risultati utili tra campionato e Conference League.