Atalanta, infortunio per Palomino: salta l’Udinese

Nuovi guai in casa Atalanta ed in particolare nel reparto difensivo. La Dea, alla vigilia della partita di campionato con l'Udinese della 25^ giornata di Serie A, perde anche José Palomino .

Dopo lo stop all'altro difensore Giorgio Scalvini per la distorsione alla caviglia destra, la società nerazzurra ha comunicato che a seguito di accertamenti eseguiti ieri sera il calciatore argentino soffre di postumi distrattivi all'adduttore sinistro. Evidente come il suo impiego sia impossibile per la gara del weekend.

Senza il difensore centrale, Gasperini dovrebbe puntare su Toloi, Demiral e Djimsiti per comporre il pacchetto di difesa davanti a Musso. L’allenatore non dovrebbe fare grossi cambi per la sua squadra dando spazio ai titolari a centrocampo con De Roon, Koopmeiners al centro e Zappacosta-Maehle sulle corsi esterne. In attacco, Hojlund agirà al centro con Lookman e Boga ai lati.