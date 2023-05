Atalanta-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lunch match tra Atalanta e Juventus che si daranno battaglia alle 12:30 per la 34esima giornata di Serie A. Appuntamento al Gewiss Stadium.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Juventus si gioca oggi, domenica 7 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 34esima giornata di Serie A. La Dea di Gasperini sfida la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri per una gara dal sapore speciale e che potrebbe vale un posto Champions.

Atalanta-Juventus, le ultime Da una parte l'Atalantache cerca punti preziosi per giocarsi ancora la possibilità di entrare in un posto Champions. Dall'altra la Juventus che non può più sbagliare se intende confermarsi tra le prime quattro.

La Dea di Gasperini si affiderà con ogni probabilità a Zapata di punta con Pasalic e Koopmeiners alle sue spalle. Maehle, De Roon, Ederson e Zappacosta formeranno da sinistra a destra la linea di centrocampo. In difesa spazio a Toloi, Djimsiti e Scalvini davanti a Sportiello.

Gli ospiti di Allegri col 3-5-1-1 con Di Maria e Vlahovic in avanti. In mezzo al campo Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr. Difesa formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti a Szczesny.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Atalanta e Juventus si giocherà, come detto, oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 34esima giornata di Serie A. Tifosi e appassionati potranno vedere il match in diretta tv e streaming.

La gara sarà visibile su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match sarà visibile in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

In streaming sempre con DAZN e Sky Go ma anche con NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Di Maria; Vlahovic