Atalanta, Koopmeiners: “Scudetto? Tutto può succedere”

Grande voglia di fare bene e di stupire. L' Atalanta sogna in grande e lo fa anche Teun Koopmeiners , centrocampista nerazzurro. L'olandese ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla crescita della squadra - ora seconda in classifica - ma anche delle ambizioni per la stagione.

TRICOLORE - "Scudetto? Perché no... Mi spiego meglio. Siamo appena all’inizio, può ancora succedere di tutto, ma qualsiasi atleta se le cose girano ed è convinto che ci siano margini di miglioramento, tende a guardare in alto e non in basso. Ma è anche vero che ci sono squadre più attrezzate di noi per stare in alto", ha detto Koopmeiners.