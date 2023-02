Atalanta-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il lunch match domenicale alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Lecce si gioca oggi, domenica 19 febbraio 2023 alle ore 12:30 per la 23^ giornata di campionato. Sfida importante per le ambizioni della Dea ma anche per la formazione salentina che sta facendo un buonissimo torneo.

Atalanta-Lecce, le ultime L'Atalanta di mister Gasperini dovrà fare i conti con l'ennesimo problema fisico della stagione di Zapata. Il colombiano non sarà della gara. Titolari, ormai da diverse partite, saranno Lookman, Boga e Hojlund che giocheranno nel pacchetto avanzato.

Il Lecce di Baroni sarà senza Umtiti. La linea difensiva davanti a Falcone sarà quindi guidata da Baschirotto. Toccherà a Banda, Colombo e. Di Francesco agire in avanti. Strefezza non è al meglio ma dovrebbe essere della gara, almeno per uno spezzone.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Atalanta e Lecce si giocherà, come detto, oggi domenica 19 febbraio 2023 alle ore 12:30.

Atalanta-Lecce verrà trasmessa in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibile, su console come Play Station e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita potrà essere vista anche in streaming su dispositivi mobili sempre con DAZN ma anche con Sky Go. Esiste poi l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco.