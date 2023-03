Atalanta, l’ex Denis: “Parte del mio cuore è nerazzurra. Hojlund? Lo vedremo poco in Italia…”

A Bergamo, sponda Atalanta , lo ricordano con grande piacere e non potrebbe essere altrimenti visti i gol e la grande grinta sempre mostrata sul campo. Parliamo di German Denis . per tutto El Tanque . L'ex bomber nerazzurro ha parlato in occasione della Charity Dinner della Fundacion Pupi sottolineando anche alcuni aspetti legati proprio alla sua ex squadra lombarda.

In modo particolare, il centravanti oggi al Real Calepina ha parlato in vista della gara tra l'Atalanta e il Napoli in campionato: "Il club partenopeo sta facendo una grande stagione, ma sabato deve fare attenzione perché avrà di fronte l'Atalanta, una squadra che darà fastidio a tutti. Osimhen? Attaccante completo, di grandissima qualità. Per chi farò il tifo? Il Napoli merita tutto quello che sta raccogliendo, ma una parte del mio cuore è per l'Atalanta".