Atalanta, Manfredini: “Dea senza coppe può arrivare fino in fondo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Manfredini, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Sassuolo.

Pensieri sull'avvio di stagione dell'Atalanta? "Con l'esclusione dalle coppe, la Dea potrebbe godere maggiormente di questo vantaggio. Gasperini potrebbe preparare meglio le partite sia a livello fisico sia mentale. I nerazzurri possono arrivare fino in fondo, anche se il passo falso con la Lazio ha lasciato l'amaro in bocca".

Commento su Kim? "È stato un grande colpo per il Napoli, non era semplice sostituire Koulibaly... Attualmente è un leader, si è adattato benissimo alla realtà italiana. Complimenti a Kim e alla società azzurra per il suo avvio stratosferico".

Quanto è complicato marcare un calciatore come Osimhen? "È un giocatore che fa reparto da solo, può utilizzare la monovra di gioco a proprio piacimento. È completo, ha degli strappi importanti, tali da renderlo unico in Serie A. Riesce a mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria, ha giocato anche contro grandi campioni ed ha fatto la differenza. Si è ambientato bene al campionato italiano differenza di alcuni suoi colleghi. Meriti anche alla società e al tecnico per aver valorizzato questo giocatore, considerando le difese delle squadre italiane".