Atalanta-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la 13^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Napoli si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022 alle ore 18 per la tredicesima giornata di Serie A. Big match in quel di Bergamo tra la seconda in classifica e la prima della classe. Sfida di vertice anche tra mister tra gli esperti Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti.

Atalanta-Napoli, le ultime Diverse defezioni sia nell'Atalanta che nel Napoli. Spiccano nei padroni di casa le assenze di De Roon (che però è stato convocato ma che potrebbe non giocare) e quella di Muriel su tutte. Negli ospiti, il forfait dell'ultimo minuto di Kvaratskhelia si farà sentire ma i partenopei proveranno a non pensarci e a proseguire la loro marcia. Gasperini dovrebbe affidarsi in attacco a Lookman e Zapata con Pasalic alle loro spalle. In difesa Toloi guiderà il reparto con Demiral e Djmsiti. Spalletti punterà forte su Osimhen in avanti. Con lui Lozano e Raspadori favoriti per completare il reparto. Cabina di regina affidata a Lobotka con Zielinski e Anguissa.

Probabili formazioni e dove vederla — Atalanta-Napoli si gioca sabato 5 novembre 2022 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle 18:00. La partita di Serie A tra nerazzurri e partenopei sarà trasmessa in diretta su DAZN: per vederla in tv, occorrerà scaricare l'app di su una smart tv compatibile, utilizzare console XBox o PlayStation, o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Per vedere Atalanta-Napoli in diretta streaming, occorrerà scaricare l'app di DAZN su telefoni cellulari o tablet, oppure collegarsi al sito di con un PC o un notebook e selezionare la finestra della partita.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.