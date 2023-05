Atalanta ne fa tre all’Hellas Verona e rientra in orbita Europa

Vittoria importante per la Dea che supera l'Hellas e raggiunge il sesto posto, in attesa che giochi la Roma

Successo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che vince contro l'Hellas Verona e rientra in zona Europa. La Dea è partita con il piede sbagliato nel primo quarto d'ora, subendo l'improvvisa rete degli avversari con Lazovic. Poi, è stato continuo assalto nerazzurro. Prima il pareggio di Zappacosta al 22', poi il vantaggio firmato da Mario Pasalic nella seconda frazione, al 53'. All'importante mole di occasioni create non è mancato lo zampino di Rasmus Hojlund, che torna dall'infortunio e colleziona il settimo centro stagionale. Con la vittoria odierna, l'Atalanta raggiunge (momentaneamente) il sesto posto in campionato e pass per la Conference League. Per gli scaligeri, invece, è brutta botta in ottica salvezza.