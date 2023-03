Atalanta, Palomino: “Non essere in Europa una delusione. Vogliamo tornarci”

L' Atalanta vuole tornare in Europa e a L’Eco di Bergamo, il difensore della Dea José Luis Palomino non nasconde le ambizioni, sue e della squadra.

"Non giocare in Europa è stata una delusione, a livello calcistico è più bello giocare ogni tre giorni, a livello di allenamento è cambiato poco. Il Mondiale non credo che abbia inciso: siamo comunque in corsa visto l’equilibrio in campionato", ha detto il centrale. Sul proseguimento del campionato: "Ora pensiamo alla Cremonese, è inutile pensare al Bologna che gioca bene o alla Roma che è forte se sbagliamo la partita contro i grigiorossi: occorre continuità soprattutto con le piccole".