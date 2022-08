Atalanta, Pasalic: “Da Verona bisogna portare punti”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in un’intervista esclusiva a LeoVegas.News del prossimo match di campionato che vedrà impegnata la squadra bergamasca al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Ecco quanto affermato dal giocatore croato in avvicinamento alla partita di domenica: “Abbiamo tutta la settimana per preparare al meglio la partita contro l’Hellas e speriamo di portare nuovi punti a casa”. Quattro punti in due partite finora per i nerazzurri nelle prime due giornate di Serie A, frutto della vittoria a Genova contro la Sampdoria e del pareggio casalingo contro il Milan Campione d’Italia. Riguardo i prossimi avversari, Mario Pasalic ha sottolineato: “Hanno cambiato alcuni giocatori e anche l’allenatore. In settimana abbiamo lavorato per capire quali sono i loro punti di forza e dove invece sono più deboli”.