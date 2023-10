Atalanta, Percassi: “Nostro lavoro sinonimo di bravura. Hojlund? Siamo felici”

A pochi istanti dalla sfida di Europa League tra Sporting e Atalanta , Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente dei nerazzurri, ha analizzato il momento della squadra di Gian Piero Gasperini, pronta a giocarsi le proprie carte in Serie A ed Europa League: "Fare queste esperienze ti dà qualcosa in più e ti fa imparare. Ovviamente si tratta di contesti molto competitivi, oggi giochiamo in un grande stadio con 50.o00 persone. Per noi sarà l'occasione di fare bene, anche se la partita è difficile".

Atalanta, Percassi: "Puntiamo su Scamacca. Hojlund? Gioia per il nostro club"

Poi, prosegue ancora l'ad dell'Atalanta Luca Percassi: "Sappiamo che l'Europa l'abbiamo conquistata con il lavoro, è qualcosa che non ti viene regalato. Tutto ciò che stiamo facendo è sinonimo di bravura da parte di tutti: dirigenti, allenatore e calciatori. Vederle questi ambiti ci responsabilizza ancora di più, non dobbiamo perdere di vista la nostra identità e la nostra realtà". Su Rasmus Hojlund già in grande spolvero al Manchester United, Luca Percassi dichiara: "Siamo contenti per lui. Hojlund ha meritato questa opportunità. Volevamo godercelo un po' di più ma così non è stato. Siamo contenti perchè siamo riusciti a sostituirlo degnamente con ottimi giocatori. Quando fa gol lui, esulta pure l’Atalanta". Infine, la chiusura è su Gianluca Scamacca:"Per me è pronto al salto di qualità. È un ragazzo di grandi qualità che si sta trovando bene con noi. Ha gradi doti e possibilità. Siamo contenti che questa estate sia arrivato all’Atalanta. Adesso continuerà il suo percorso di crescita".