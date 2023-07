Atalanta, ricordi Cabezas? I russi del Voronezh lo mandano a casa: “Inadeguato”

Sono pochi i calciatori che hanno fallito all'Atalanta che fa un grande lavoro di scouting. Uno di questi flop è stato sicuramente Bryan Cabeza costato due milioni alla Dea nel 2016. Ma questo calciatore arrivato dall'Ecuador dopo 6 anni in maglia nerazzurra ha giocato in totale 22 minuti. Poi è stato girato in prestito al Panathinaikos prima, l'Avellino (Serie B) poi, infine il Fluminense. Che sia in Grecia, in Irpinia o a Rio de Janeiro, il folletto dell'Independiente Del Valle non si vede praticamente mai: minutaggio ridotto, zero reti a corredo, una sensazione di spaesamento sempre più evidente con il trascorrere delle settimane e dei mesi e il repentino addio alla Nazionale, che lo ha convocato in un'occasione nel 2017. Mentre l'Atalanta, tra un accordo e l'altro, gli rinnova il contratto. Poi però l'addio dopo anche un infortunio. In questi giorni Cabezas è stato in prova al club russo Fake Voronozh di prima divisione. Il direttore sportivo Kirill Kotov però lo ha mandato a casa: “Cabezas non ha superato il periodo di prova. Il calciatore si è rivelato fisicamente impreparato e inadeguato" ha detto Kotov al portale russo Sport24. A causa di un infortunio, Cabezas non gioca dall'ottobre 2021. Ha disputato 4 partite con i turchi del Kocaelispor poi nulla più.