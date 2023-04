Atalanta-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta e Roma si daranno battaglia oggi. Squadre in campo alle 20:45 per la 31esima giornata di Serie A.

Atalanta-Roma si daranno battaglia oggi, lunedì 24 aprile 2023 alle ore 20:45 per il match della 31esima giornata di Serie A. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra Dea e giallorossi.

Atalanta-Roma, le ultime Partita che sa di scontro diretto per l'Atalantache, se vuole ancora sperare in un posto in Champions League, deve battere una diretta concorrente. La Dea di Gasperini va a caccia dei tre punti e si affida al giovane Hojlund in avanti affiancato da Zapata. Alle loro spalle toccherà a Koopmainers muoversi in zona trequarti. Zappacosta, De Roon, Ederson e Maehle completeranno il reparto di mezzo. Saranno Toloi, Djimisiti e Scalvini i difensori davanti a Sportiello.

Nella Roma di Mourinho Abraham in avanti con Pellegrini e probabilmente Solbakken alle sue spalle. Celik, Bove, Cristante e Zalewski in mezzo. Mancini, Ibanez e Llorente tris di difensori davanti a Rui Patricio.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Atalanta e Roma si giocherà, come detto, oggi lunedì 24 aprile 2023 alle ore 20:45. La gara sarà valida per la 31esima giornata di Serie A. Gli appassionati di calcio e tifosi delle due squadre potranno assistere al match in diretta tv e streaming.

Per farlo, i fan della Dea e dei giallorossi dovranno affidarsi a DAZN e connettere l'app al proprio televisore. In alternativa si potrà usare una console di gioco come Playstation o Xbox oppure un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno affidarsi al canale ZONA DAZN su Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.